Son dakika: Putin, Kim Jong Un'u cesaretlendirdi! Kuzey Kore, yerel saatle 08.58'de füzeyi ateşledi

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimiyle tüm dünya daha büyük bir savaş için diken üstündeyken, Kuzey Kore'nin son hamlesi gerilimi artırdı. Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

SON DAKİKA | 08.58'DE FÜZE ATEŞLENDİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından da doğrulanan füzenin, yerel saat ile 08.58’de Japon Denizi istikametine doğru ateşlendiği ve füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında bir bölgeye düştüğü kaydedildi. İlk belirlemelerde, füze denemesi ile ilişkili herhangi bir hasar bildirilmedi.

Son gelişme ile birlikte Pyongyang’ın, bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 9’a yükseldi.

Kuzey Kore, bu yıl içinde aralarında hipersonik füzeler ve demiryolu tabanlı füzelerin de bulunduğu 8 deneme gerçekleştirmiş, 27 Şubat’ta yapılan son denemenin ise keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında yapıldığı açıklanmıştı.

PUTİN, KİM JONG UN'U CESARETLENDİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin dünyada korkuya neden olmasının, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u füze programını hızlandırma konusunda cesaretlendirmiş olabileceği yorumları yapılmıştı.

(İHA)

