Son dakika | Dünyanın gözü orada olacak! 'Rusya'dan davet aldık' diyerek duyurdu: Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye için 4'lü toplantı' açıklaması

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu toplantıda Moskova'da düzenlenecek 4'lü dışişleri bakanları toplantısına dair ayrıntıları paylaştı.

"4'LÜ ŞEKİLDE YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Çavuşoğlu'nun basın toplantısında bahsettiği 'Suriye' toplantısıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Dışişleri Bakanları toplantısı için çalışmalar devam ediyor. Bunu 4’lü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası Dışişleri Bakanları toplantısı için teknik bir toplantı yapılması teklifi geldi. Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak. Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız. Bu toplantıya İran da katılacak."

Bakan Çavuşoğlu ayrıca depremde yürütülen çalışmalara dair de şu bilgileri paylaştı:

"Cilvegözü Sınır Kapımıza ulaşan yollar deprem sebebiyle zarar görmüştü. Bunların tamire dilmesi için gerekli adımlar atıldı. 475 yardım tırı geçti. Kilis’te açılan iki tane sınır kapımız da insani yardımlar için kullanılabileceğini söylemiştik. Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı. BM’nin yardımları kesintisiz şekilde devam ediyor. İnsani yardım için hava sahamızı da açtık."

