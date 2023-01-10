SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Kanser hastalarına sahte ilaç kullandırıldı' iddiasına ilişkin açıklama!

Son dakika hbaerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, grip salgınına ilişkin "Grip salgınında son dönemde influenza görülme sıklığı, RSV’nin (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) önüne geçti. Son bir hafta, 10 gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken, şimdi influenza ön planda. Görülme sıklığında influenzadan sonra RSV, sonra Rhinovirüs, sonra Covid-19 geliyor. Covid-19 yine aynı seviyelerde, toplam vakaların yüzde 5-6’sı seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok" dedi.

'BİZİM KILAVUZUMUZ RANTI BOZDU'

Bakan Koca, sahte ilaç iddialarına ilişkin ise, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gibi uluslararası bir otorite var. Bazı ülkelerden Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi; ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye’ye girişi yapılmak isteniyor. TİTCK bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak, biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım gibi ilave kanıtlar ve kalite belgeleri isteyerek, tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur. TİTCK ilaç almaz, TİTCK ilacı Türkiye’de ruhsatlandırır veya yurt dışı ilaçsa etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın alınmasıyla ilgisi yoktur. Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesi. Tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sağlamayı amaçlıyor. Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenler ise ucuz maliyetli; ancak kalitesi belirsiz ilaç getirerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eşdeğer kılıp, yüksek fiyatlara satmak isteyenler. Bu durumda bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını, yani rantı bozan bir kılavuz. Bu iddialar, bu odaklar tarafından çıkarılıyor. Bu gürültü buralardan kopuyor. Ama önümüzdeki dönemde tedbirlerimizin devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

Bakan Koca, kanser hastalarına sahte ilaç kullanıldığı iddiasıyla ilgili, "Mevcut iddia için biz soruşturmamızı 2019’da tamamladık. Soruşturma Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı ve ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca şunun da altını çizeyim; TİTCK kayıtlarına göre ülkemize Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır. Hiçbir şekilde hastalarımızda kullanılması da söz konusu olmamıştır" diye konuştu.

(DHA)

