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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yüzde 60'a ulaştı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yüzde 60'a ulaştı

09.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşılamaya ilgili son verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "37 milyon 250 en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı." dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yüzde 60'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada gelinen son durumu açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "37 milyon 250 en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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