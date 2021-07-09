Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yüzde 60'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada gelinen son durumu açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "37 milyon 250 en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." dedi.

37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021



