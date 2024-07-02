SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim! Bakan Memişoğlu, yeni dönemdeki hedefi açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Eski Bakan Fahrettin Koca, görevi yeni Bakan Kemal Memişoğlu'na teslim etti.

Ankara'daki Bakanlık binasındaki devir teslim töreninde Koca ve Memişoğlu, kameraların karşısına geçti.

Görevi devreden Fahrettin Koca, bugüne kadar gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında bilgileri paylaştı. Bakan Koca başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sağlık çalışanlarına, hastalara, bilim insanlarına, vatandaşlara, çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Törende konuşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Sayın bakan, değerli basın mensupları, bugün konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım. Meclis'te yeminle başlayan görevimdeki 2183 gün hayatımın milletime adanmış günleridir. Bu imkanı bana veren cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri akla ve bilgiye hürmet. Diğer dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir. Düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kuşatacak hizmeti benimsedim. Cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir hastaneleri bunlar arasındadır.

KOCA: "DÖNEMİM ACI OLAYLARIN DÖNEMİ OLDU"

Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 küresel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son 6 yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 Şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük.

Sağlık çalışanlarında önemli iyileştirmeler yaptık. Sayın bakan ben bir emanet aldım, sahibi millet olan bu emaneti size emanet ediyorum. Başlattığımız teknoloji transferi ile tesislerimiz için aşılardan ikisinde teknoloji transferi başladı. Hedef 2028'e geldiğimizde tüm aşıları yerli olarak üretebilmektir. Sancaktepe'deki hücre ve gen hastanesinin hayat bulması milletimizin beklentisidir.

Uzun bir teşekkür listem var. En başta sayın cumhurbaşkanımız geliyor. Bu listede amirleri olmaktan çok arkadaşları olmayı tercih ettiğim sağlık çalışanları var, hastalarımız var. Rehberimiz olan bilim insanlarımız var. Onaylı randevu sistemi ile 1 ayda taleplerin yüzde 97'si karşılanır duruma gelindi. Çözümü benimseyen halkımıza teşekkür ediyorum. Görevimi özenle yaptım ve 2183. gününde tamamladım.

Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Türkiye son 22 yılda sağlık sektöründe de önemli başarılara imza attı. Covid dönemini en iyi şekilde yöneten hükümetimize, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

BAKAN MEMİŞOĞLU: "ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Koruyucu sağlık hizmetlerimizi önceleyeceğiz. Türkiye, artık hedefi sağlık bilgisini, teknolojisini üretmek ve lider ülkeler arasında olmaktır. Sayın Bakanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Allah bizi milletimize, çalışanlarımıza mahçup etmesin. Bu bitr bir bayrak yarışıdır.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





