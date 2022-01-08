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Son dakika! Salı gününe kadar bölgeyi etkisi altına alacak! Meteoroloji'den peş peşe uyarı

08.01.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın akşamdan itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Son dakika! Salı gününe kadar bölgeyi etkisi altına alacak! Meteoroloji'den peş peşe uyarı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinde başlayıp 11 Ocak Salı akşamı sona ermesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilometre/saat), Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilometre/saat) olacağı uyarısı yapıldı.

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YAĞIŞLAR YÜKSEK YERLERDE YOĞUN KAR YAĞIŞI ŞEKLİNDE OLACAK

Yağışların 1200 ila 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Son Dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı... Flaş İstanbul detayı! 15 yıldır böylesi görülmedi (8 Ocak Cumartesi hava durumu)Son Dakika: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı... Flaş İstanbul detayı! 15 yıldır böylesi görülmedi (8 Ocak Cumartesi hava durumu)

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SEL, SU BASKINI VE FIRTINA UYARISI

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ile don olayı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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