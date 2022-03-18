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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

18.03.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) / Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere) / Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

FİNAL PARİS'TE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları, 5-6 ve 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Chelsea Liverpool Atlético Madrid
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