Son dakika | Savunma sanayii için tarihi gün: Dünyada ilke imza atan TCG Anadolu göreve hazır! Cumhur İttifakı tam kadro törende

Son dakika haberi: Türkiye’nin en büyük askeri gemisi, dünyanın ise ilk SİHA gemisi TCG Anadolu için Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni düzenleniyor. Cumhur İttifakı liderlerinin yanı sıra HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da törene katılım sağlıyor.

6 YILDA TAMAMLANDI! BAYRAKTAR TB3 VE KIZIL ELMA'YLA ÇALIŞACAK

Yapımına Tuzla Sedef Tersanesinde başlanılan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi tam 6 yıl sonra tamamlandı.

Dünya’nın ilk SİHA gemisine helikopter, katlanabilir kanatlı Bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma da iniş kalkış yapabilecek.

SELÇUK BAYRAKTAR: AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜYORUM, TANIYAMADIM

TCG Anadolu ile ilgili CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e değerlendirmelerde bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

"Bitmiş halini görünce İHA’larımız konuşlanacağından, şimdi yakından bir daha görünce, çok devasa bir boyutta olduğunu fark edince böyle ufak çocukların büyük parklara girdiğinde sevindiği gibi gurur duygusu da sardı. Üzerindeki İHA’ların milli olarak geliştiriliyor olması, radar sisteminin ASELSAN tarafından geliştiriliyor olması...

Ülkemiz mühendisliği adına büyük gurur duydum. Bütün bu eserleri yan yana koyunca TEKNOFEST’ten daha büyük bir coşku. Özellikle bitmiş hali beni çok etkiledi. Aylar sonra ilk defa görüyorum, tanıyamadım. Dünyada ilk defa bir SİHA kısa pistli gemiye konuşlanmış olacak. Onlar da ayrı yakıştı güverteye. 2023’te TB-3 ilk uçuşu yapacak. 2024’te gemiye konuşlandırma çalışmalarımız yapılacak."



