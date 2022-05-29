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Son dakika | Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi: Kasım ya da Mayıs'ta...

29.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2023 seçimlerinin erkene çekileceği iddiası yeniden gündem oldu. Ankara kulislerinde Haziran ayında yapılması planlanan seçimler için iki tarih öne çıktı. Bir taraftan seçimlerin 6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacağı iddia edilirken, AK Parti kulislerinde seçim tarihi için 2023'ün Mayıs ayı konuşuluyor.

Son dakika | Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi: Kasım ya da Mayıs'ta...

Son dakika: Türkiye 2023 seçimleri için geri sayımını sürdürürken 'erken seçim' iddiaları yeniden gündem oldu. Muhalefetin ısrarlar yaptığı "Seçimleri erkene alın" çağrıları devam ederken, kulislerde seçim tarihi için iki seçenek konuşulmaya başlandı.

SON DAKİKA | ERKEN SEÇİM İÇİN '6 KASIM' İDDİASI

Erken seçim tartışmaları son günlerde yeniden Ankara’nın öne çıkan gündem başlıklarından biri oldu. Gazete Duvar'da yer alan habere göre; özellikle ekonomideki duruma dikkat çeken muhalefet cephesi seçimin erkene alınması için çağrılarını sürdürürken, "6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak" iddiası dikkat çekti.

AK PARTİ KULİSLERİNDE 'MAYIS' AYI KONUŞULUYOR

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İktidar cephesi ısrarla “seçim zamanında olacak” demeyi sürdürse de kulislerde yeni bir tarih de konuşulmaya başlandı. AK Parti kulislerinde seçimin gelecek yıl Nisan ayı sonunda bitecek Ramazanın ardından Mayıs ayında yapılacağının konuşulduğu iddia ediliyor.

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