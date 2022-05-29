Son dakika | Seçim tarihi için flaş iddia! Ankara kulisleri hareketlendi: Kasım ya da Mayıs'ta...

Son dakika: Türkiye 2023 seçimleri için geri sayımını sürdürürken 'erken seçim' iddiaları yeniden gündem oldu. Muhalefetin ısrarlar yaptığı "Seçimleri erkene alın" çağrıları devam ederken, kulislerde seçim tarihi için iki seçenek konuşulmaya başlandı.

SON DAKİKA | ERKEN SEÇİM İÇİN '6 KASIM' İDDİASI

Erken seçim tartışmaları son günlerde yeniden Ankara’nın öne çıkan gündem başlıklarından biri oldu. Gazete Duvar'da yer alan habere göre; özellikle ekonomideki duruma dikkat çeken muhalefet cephesi seçimin erkene alınması için çağrılarını sürdürürken, "6 Kasım 2022 Pazar günü yapılacak" iddiası dikkat çekti.

AK PARTİ KULİSLERİNDE 'MAYIS' AYI KONUŞULUYOR

İktidar cephesi ısrarla “seçim zamanında olacak” demeyi sürdürse de kulislerde yeni bir tarih de konuşulmaya başlandı. AK Parti kulislerinde seçimin gelecek yıl Nisan ayı sonunda bitecek Ramazanın ardından Mayıs ayında yapılacağının konuşulduğu iddia ediliyor.



