Son dakika! İYİ Parti'den seçim anketi açıklaması: Oy oranını verip duyurdu: Yıl sonuna kadar...

Son dakika haberine göre, siyasi partilerin seçim çalışmaları ve kampanyaları sürerken, merak edilen anket sonuçlarıyla ilgili de gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yapılan anketlere göre çıkışlarının devam ettiğini ve şu anda oy oranlarının yüzde 20 seviyesine ulaştığını belirtti. Poyraz ayrıca, yıl sonu için de dikkat çeken ifadeler kullandı...

Gündemdeki konulara ilişkin konuşan ve soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Yıl sonuna kadar İYİ Parti olarak hem anketlerde hem kamuoyu vicdanında birinci parti konumuna geleceğimize inanıyorum. Şu anda anketlerde İYİ Parti yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. (Yıl sonunda kaç olacağımıza dair) Sayısal bir tespitte bulunmak mümkün değil. Türkiye birçok değişim ve etkenin olduğu bir yapıda. Birinci parti olma kararlılığımız ve iddiamız çok net" dedi.

OY ORANI 2018'DE YÜZDE 10'DU

İYİ Parti 2018 milletvekili genel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarına göre %10 civarı oy almıştı.

Partilerinin kurulduğu 2017'den bu yana çıkışta olduğunu belirten Poyraz, "Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı vardı. İYİ Parti sosyal demokrat, milliyetçi, liberal fark etmeksizin herkesin merkezde siyaset yapma kararıyla yer aldığı bir parti. Bu çok önemli bir detay. Genel Başkanımız Akşener bu süreçte de 27 yıllık deneyimi ile partiyi yükseliş trendine oturttu. Başlattığımız 'az kaldı' kampanyası diğer kampanyalardan biraz farklılaşan bir kampanya... Bununla, Genel Başkanımız iktidar yürüyüşümüzün çok daha kararlı şekilde startını verdi." şeklinde konuştu.

Poyraz ayrıca, seçimler ister zamanında, ister erken yapılsın İYİ Parti'nin hazır olduğunu belirtti.

ALTILI MASA KONUSU

Birinci parti olmaları durumunda altılı masanın pozisyonunun bundan etkilenmeyeceğini kaydeden Poyraz, "İYİ Parti'nin altılı masadaki yeri oy oranlarına göre değil; orası güçlendirilmiş parlamenter sisteminin inşası ve Türkiye'nin buna kavuşması noktasında oluşturulan bir masa. Orada oy sırasına göre, yaş sırasına göre, deneyime göre oturma söz konusu değil" dedi.

Altılı masanın güçlendirmiş parlamenter sistemi inşa etme üzerine kurulduğunu kaydeden Poyraz, "İYİ Parti'nin oy oranın yüksek olması ya da düşük olması güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçirilmesinde pozisyon belirlemiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde (CHP Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı işaret etmesi kendisinin siyasi nezaketinin tezahürü. Masa bir ittifak ya da koalisyon değil. Ana çıktı orada güçlendirilmiş parlamenter sistem."

"AZ KALDI" KAMPANYASI

Türkiye'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak durumun sıkıntılı olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bu iktidarın milletle empati, anlama ve sorunlara çözüm bulma yeteneği ortadan kalkmış durumda. Bu nefret duygusu daha kısa süreli, başlar ve biter. Güvensizlik duygusu derin ve yaralayıcıdır. Millet şu anda iktidara güvenmiyor" diye konuştu.

Poyraz, partilerinin başlattığı "az kaldı" kampanyası ile seçim startı verip vermedikleri sorusuna ise, "İktidarın karnesi ortada. İYİ Parti her an seçim olacakmış gibi hazır. Ama şunun şurasında da zamanında yapılacağını kabul edersek bile bir yıl kalmış durumda. İYİ Parti'nin seçimi değil bu startı vermek, iktidar aslında startı verdi" dedi ve parti olarak hazır olduklarını bu kampanya ile dile getirdiklerini söyledi.

Poyraz, kampanya ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu liyakat, adalet, özgürlük, üretmek, kalkınmak gibi hususları özellikle gündeme getirdiklerini belirterek, "Bunların bir zümreye değil Türkiye'ye ait olmasını istiyoruz" dedi.

(Reuters)

