HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İYİ Parti'den seçim anketi açıklaması: Oy oranını verip duyurdu: Yıl sonuna kadar...

Son dakika! İYİ Parti'den seçim anketi açıklaması: Oy oranını verip duyurdu: Yıl sonuna kadar...

26.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan dikkat çeken bir seçim anketi açıklaması geldi. Partisinin kurulduğu günden bu yana yükselişte olduğunu ifade eden Poyraz, şu andaki oy oranlarının yüzde 20 olduğunu söyledi. Gelecek adına da iddialı konuşan Poyraz, yıl sonuna kadar birinci parti konumuna gelebileceklerini ekledi.

Son dakika! İYİ Parti'den seçim anketi açıklaması: Oy oranını verip duyurdu: Yıl sonuna kadar...

Son dakika haberine göre, siyasi partilerin seçim çalışmaları ve kampanyaları sürerken, merak edilen anket sonuçlarıyla ilgili de gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yapılan anketlere göre çıkışlarının devam ettiğini ve şu anda oy oranlarının yüzde 20 seviyesine ulaştığını belirtti. Poyraz ayrıca, yıl sonu için de dikkat çeken ifadeler kullandı...

Gündemdeki konulara ilişkin konuşan ve soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Yıl sonuna kadar İYİ Parti olarak hem anketlerde hem kamuoyu vicdanında birinci parti konumuna geleceğimize inanıyorum. Şu anda anketlerde İYİ Parti yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. (Yıl sonunda kaç olacağımıza dair) Sayısal bir tespitte bulunmak mümkün değil. Türkiye birçok değişim ve etkenin olduğu bir yapıda. Birinci parti olma kararlılığımız ve iddiamız çok net" dedi.

FQFWe5_XsAUgSci

OY ORANI 2018'DE YÜZDE 10'DU

İYİ Parti 2018 milletvekili genel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu sonuçlarına göre %10 civarı oy almıştı.

Partilerinin kurulduğu 2017'den bu yana çıkışta olduğunu belirten Poyraz, "Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı vardı. İYİ Parti sosyal demokrat, milliyetçi, liberal fark etmeksizin herkesin merkezde siyaset yapma kararıyla yer aldığı bir parti. Bu çok önemli bir detay. Genel Başkanımız Akşener bu süreçte de 27 yıllık deneyimi ile partiyi yükseliş trendine oturttu. Başlattığımız 'az kaldı' kampanyası diğer kampanyalardan biraz farklılaşan bir kampanya... Bununla, Genel Başkanımız iktidar yürüyüşümüzün çok daha kararlı şekilde startını verdi." şeklinde konuştu.

Poyraz ayrıca, seçimler ister zamanında, ister erken yapılsın İYİ Parti'nin hazır olduğunu belirtti.

ALTILI MASA KONUSU

Birinci parti olmaları durumunda altılı masanın pozisyonunun bundan etkilenmeyeceğini kaydeden Poyraz, "İYİ Parti'nin altılı masadaki yeri oy oranlarına göre değil; orası güçlendirilmiş parlamenter sisteminin inşası ve Türkiye'nin buna kavuşması noktasında oluşturulan bir masa. Orada oy sırasına göre, yaş sırasına göre, deneyime göre oturma söz konusu değil" dedi.

Altılı masanın güçlendirmiş parlamenter sistemi inşa etme üzerine kurulduğunu kaydeden Poyraz, "İYİ Parti'nin oy oranın yüksek olması ya da düşük olması güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçirilmesinde pozisyon belirlemiyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde (CHP Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu'nun altılı masayı işaret etmesi kendisinin siyasi nezaketinin tezahürü. Masa bir ittifak ya da koalisyon değil. Ana çıktı orada güçlendirilmiş parlamenter sistem."

"AZ KALDI" KAMPANYASI

Türkiye'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak durumun sıkıntılı olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bu iktidarın milletle empati, anlama ve sorunlara çözüm bulma yeteneği ortadan kalkmış durumda. Bu nefret duygusu daha kısa süreli, başlar ve biter. Güvensizlik duygusu derin ve yaralayıcıdır. Millet şu anda iktidara güvenmiyor" diye konuştu.

Poyraz, partilerinin başlattığı "az kaldı" kampanyası ile seçim startı verip vermedikleri sorusuna ise, "İktidarın karnesi ortada. İYİ Parti her an seçim olacakmış gibi hazır. Ama şunun şurasında da zamanında yapılacağını kabul edersek bile bir yıl kalmış durumda. İYİ Parti'nin seçimi değil bu startı vermek, iktidar aslında startı verdi" dedi ve parti olarak hazır olduklarını bu kampanya ile dile getirdiklerini söyledi.

Poyraz, kampanya ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu liyakat, adalet, özgürlük, üretmek, kalkınmak gibi hususları özellikle gündeme getirdiklerini belirterek, "Bunların bir zümreye değil Türkiye'ye ait olmasını istiyoruz" dedi.

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadıKasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!
Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklamaSosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.