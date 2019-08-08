Son dakika! Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 5 dakikada boşandı

Şarkıcı Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan arasında problemler olduğu bir süredir konuşuluyordu. Ünlü çift hakkındaki boşanma iddiaları doğru çıktı.

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan boşanmak için Beykoz Adliyesi'ne geldi. Çiftin anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenildi. (Snob Magazin)

Chloe Loughnan ile adliyeye birlikte gelen Serdar Ortaç, 'Duruşmaya giriyoruz. Bakacağız çıkınca konuşuruz' açıklamasını yaptı.

5 DAKİKADA BİTTİ

Çiftin 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Adliyeden kol kola çıkan Serdar Ortaç ile Chloe Lougnan kısa bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç "Yütüremedik evliliğimizi, olmadı... Karşılıklı anlaştık, anlaşarak boşandık" dedi.

Uçankuş'un haberine göre Chloe Loughnan ise "Severek evlendim, severek boşandım. Onu çok seviyorum, her zaman seveceğim. Maalesef olmadı" demekle yetindi.

İkili arasındaki sorunlar Chloe Loughnan'ın Miami'de geçirdiği kaza ardından ayyuka çıkmış, ikilinin 5 ay boyunca ayrı kalması ve Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi boşanma iddialarına neden olmuştu.



