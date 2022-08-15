SON DAKİKA: Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu

Son dakika: Ankara'da etkili olan sağanak yağış can aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Vasip Şahin "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.

İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) August 15, 2022



