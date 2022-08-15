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  4. SON DAKİKA: Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu

SON DAKİKA: Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu

15.08.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul, Ankara, Yalova, Eskişehir ve Bursa bugün yağmura teslim oldu! Ankara'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bir inşaatın kolonu devrildi. Yaralanan üç vatandaştan biri hayatını kaybetti. İki yaralı vatandaşın tedavilerine devam ediliyor. Acı haberi Ankara Valisi Vasip Şahin verdi.

SON DAKİKA: Şiddetli yağış ve fırtına can aldı! Acı haberi Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu

Son dakika: Ankara'da etkili olan sağanak yağış can aldı. Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Vasip Şahin "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir" dedi.


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Ankara Vasip Şahin
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