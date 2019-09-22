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Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, düzenlenen hava destekli operasyonda 5, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde ise 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

PERVARİ'DE OPERASYON

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Siirt terör Son dakika kuzey ırak

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