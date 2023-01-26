SON DAKİKA | Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! 3. kez gözaltına alınmıştı, bu kez tutuklandı

Son dakika haberine göre Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 2 zanlı daha tutuklandı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu.

Tutuklanan şüphelilerden T.D., olayla ilgili 3. kez gözaltına alınmıştı.

DHA

