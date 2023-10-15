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  4. Son dakika | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

15.10.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Son dakika | Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Sivas'taki kaza, saat 06.30 sıralarında Pınarbaşı-Gürün karayolu Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 30 YARALI

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

FDSDG

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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