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  4. Doğum gününü kutlamışlardı! Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Doğum gününü kutlamışlardı! Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

15.10.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Bursa’da otomobil kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. 4 arkadaşın, doğum gününü kutlamak için buluştukları eğlenceden döndüğü öğrenildi.

Doğum gününü kutlamışlardı! Korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Adem Duran idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı.

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ARAÇTA SIKIŞTILAR

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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3 ÖLÜ, 1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLMASINDAN DÖNÜYORLARDI

Hayatını kaybedenlerinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sürücü Adem Duran’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın Eda Nur Baykay’ın doğum gününü kutlamak için buluştukları eğlenceden döndüğü öğrenildi.

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(AA/DHA)

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