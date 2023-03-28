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Son anda fark edince ani fren yaptı! Arnavutköy'de feci kaza: Devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti

28.03.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de yol çalışmasını geç fark eden kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Devrilen kamyonda bulunan sürücü sıkıştığı yerden dakikalar süren çalışma sonucunda çıkartılırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Son anda fark edince ani fren yaptı! Arnavutköy'de feci kaza: Devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Bektaş Döner kontrolündeki 34 MGD 67 kamyon Kiptaş konutları mevkiine geldiği esnada sürücünün yol çalışmasını fark edememesi sonucunda yaptığı ani manevra üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yağışlı havanın da etkisiyle cadde üzerindeki viyadükte yan yattı.

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ARAÇTA SIKIŞTI

Yan yatan kamyon içerisine sıkışan sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre ve trafik güvenliğini sağlarken araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

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ŞOFÖR KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolun Hadımköy istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

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“ÇALIŞMAYA DENK GELİNCE FRENE BASTI, OTOMATİK OLARAK KAYDI”

Kaza anını gören Yüksel Binici, “Arnavutköy Çevre Yolu burası, Hadımköy istikametine bağlantı yolu aynı zamanda. Araçlar yol temizlemek için arkasına ışıkları takılı şekilde durmuşlardı ama yeterli önlem ve yol güvenliği yoktu. Kamyon çalışmaya denk gelince frene bastı, otomatik olarak kaydı ve yan yattı. Hava da yağışlı, o da etkiledi tabii. Araç da zaten yüksek damperli hurda aracı” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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trafik kazası

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