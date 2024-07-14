Son dakika: Suikast girişimi sonrası Trump'tan ilk açıklama! O anları anlattı... Sağ kulağından yaralanmış

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi bir anda tüm dünyayı sarstı. Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında düzenlenen saldırıda Trump, yaralanırken; mitingde katılanlardan biri ve saldırgan hayatını kaybetti.

SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Saldırı sonrası özel bir klinikte tedavi altına alınan Trump'tan ilk açıklama geldi.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

TRUMP: "İNANMAK GÜÇ"

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

O ANLARI ANLATTI

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.