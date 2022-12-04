Son dakika | Patlamaya hazır bombalarla yakalandılar! Suriye'de kritik operasyon: Aralarında o isim de var

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. DEAŞ'lı kritik ismin de aralarında bulunduğu çok sayıda terörist yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanlığı duyurdu.

"EYLEM ARAYIŞINDA OLDUKLARI DEĞERLENDİRİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde 03 Aralık 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen;

Aralarında örgütün sözde “Maliye Emiri”nin de bulunduğu (13) DEAŞ,

Suriye Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen (5) PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere, toplam (18) terörist yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; patlamaya hazır (10) kg el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, (4) adet bomba elektronik devre kartı, (1) adet kalaşnikov piyade tüfeği, (1) adet tabanca ve (253) adet fişek ele geçirilmiştir.

