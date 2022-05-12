Son dakika: Suriye sınırındaki hudut karakoluna havanlı saldırı

Son dakika haberi... Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Son dakika haberine göre, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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