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Son dakika: Suriye sınırındaki hudut karakoluna havanlı saldırı

12.05.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Son dakika: Suriye sınırındaki hudut karakoluna havanlı saldırı

Son dakika haberine göre, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan ve Suriye sınırında yer alan Köprübaşı Hudut Karakolu’na havan mermileri düştü. Yaralıların olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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