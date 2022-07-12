HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Tahıl koridoru için gözler yarına çevrildi! Kritik zirvenin adresi İstanbul

Son dakika: Tahıl koridoru için gözler yarına çevrildi! Kritik zirvenin adresi İstanbul

12.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Karadeniz'de oluşturulması planlanan tahıl koridoru için taraflar görüşmelerini sürdürürken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, Rusya, BM ve Ukrayna arasında gerçekleşecek görüşmenin yarın İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Son dakika: Tahıl koridoru için gözler yarına çevrildi! Kritik zirvenin adresi İstanbul

Dünyanın gözü yarın İstanbul'daki 'tahıl koridoru' zirvesine çevrildi! Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Türk ve Rus heyetlerinin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcileri de olacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tahıl koridoru görüşmelerindeki sürece ilişkin son durumu paylaşmış, "Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Karadeniz'de tahıl koridoru konusunda "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." açıklamasında bulunmuştu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya duyurdu: Üçlü zirve sürprizi!Rusya duyurdu: Üçlü zirve sürprizi!
Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilkHaberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk
Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!
Anahtar Kelimeler:
tahıl ukrayna rusya savaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ekrum peki yine tatildemi olacak!!!....
İSTANBUL; Ortadoğu'nun merkezi olacak...
Tahıl koridoruymuş. Sen tarımda dışa bağımlı olursan tahıl için böyle koridor peşinde koştururlar adamı

En Çok Okunan Haberler

TOKİ'den ucuz konut adımı

TOKİ'den ucuz konut adımı

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!

Kandıra’da denizde dehşet haberleri peş peşe geldi!

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzükleri Erdoğan taktı

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzükleri Erdoğan taktı

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı! 2 ölü, 1'i polis 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.