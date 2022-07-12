Son dakika: Tahıl koridoru için gözler yarına çevrildi! Kritik zirvenin adresi İstanbul

Dünyanın gözü yarın İstanbul'daki 'tahıl koridoru' zirvesine çevrildi! Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Türk ve Rus heyetlerinin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcileri de olacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tahıl koridoru görüşmelerindeki sürece ilişkin son durumu paylaşmış, "Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Karadeniz'de tahıl koridoru konusunda "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." açıklamasında bulunmuştu.

(AA)

