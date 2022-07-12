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  4. Bakan Akar duyurdu! 'Tahıl görüşmeleri' yarın İstanbul'da yapılacak

Bakan Akar duyurdu! 'Tahıl görüşmeleri' yarın İstanbul'da yapılacak

12.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yolu ile sevkine ilişkin yarın İstanbul'da görüşmelerin yapılacağını açıkladı. Bakan Akar, "Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

Bakan Akar duyurdu! 'Tahıl görüşmeleri' yarın İstanbul'da yapılacak

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'gıda krizi'nin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti. Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda 'kırmızı hat' olarak nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

BM HEYETİ İLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığı'na geldiğini ifade eden Bakan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar tahıl
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