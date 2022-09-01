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Son dakika: Televizyondaki sözleri tepki çekmişti! Prof. Dr. Celal Şengör ifadeye çağrıldı

01.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ünlü tarihçi ve jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında Hz. İsa ve Hz. Musa hakkında söylediği sözler nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. Şengör, olayla ilgili 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı.

Son dakika: Televizyondaki sözleri tepki çekmişti! Prof. Dr. Celal Şengör ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Celal Şengör'ün canlı yayında söyledikleri gündem olmuştu! Ünlü bilim insanı ifadeye çağrıldı.

"HEPSİ MASAL"

Şengör, 23 Mayıs'ta Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu televizyon programında şöyle konuşmuştu:

"Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şengör hakkında, bu sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.

(DHA)

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Celal Şengör
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