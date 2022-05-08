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SON DAKİKA | TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı

08.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda 6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

SON DAKİKA | TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika: Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi.

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Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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