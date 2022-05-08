Plakayı gören polis, otomobili durdurdu! Ehliyetine el konulan sürücü ile arbede yaşandı

Samsun'daki olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik uygulaması yaparken H.K.D. idaresindeki otomobili durdurdu.

BİN 536 TL PARA CEZASI KESİLİP, EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan incelemede aracın plakası APP plaka olduğu için sürücüsüne bin 536 lira para cezası yazıp, ehliyetine de 100 puanı doldurduğu için el koydu. Trafik polisleri, aracı bağlamaları gerekirken içinde bulunan sürücünün eşi ve çocuklarının mağdur olmaması için aracı bağlamayıp, ehliyeti olan sürücünün eşine teslim etti.

ARBEDE YAŞANDI

Bu sırada ceza yiyerek ehliyetine el konulan sürücü ile trafik polisleri arasında arbede yaşandı. Trafik polisleri olay yerine takviye ekip isterken, H.K.D. de polislerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis aracıyla İlyasköy Polis Merkezi'ne götürülen H.K.D. ile arbede yaşadığı trafik polisinin polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmesi ile ortam sakinleşti.

(İHA)

