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SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi

09.05.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında terör örgütü PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında, 19 Şubat tarihinde Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 (Ağrı Dağı) Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Emre Dokumacı" Operasyonu başlatılmış, Erzurum Jardarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 592 personel ve 82 tim görev almıştı.

Yürütülen operasyon kapsamında PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve “Y” harfi şeklindeki mağara tespit edildi. Teröristlerin barındığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

MAĞARA ÇEMBERE ALINDI

Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlere “teslim ol” çağrıları yapıldı. “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı.

80 GÜN SÜRDÜ, 14 BİN 770 KAMYON HAFRİYAT ÇIKARILDI

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi. 80 gün 6.636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14.770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, genişletilen operasyon kapsamında komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları da tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MORAL ZİYARETİNDE BULUNDU

Jandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon esnasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.

AĞRI GRUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

09 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanan operasyon sonucunda; bölücü terör örgütünün Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyonda; 28 adet sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 adet Mayın-EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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