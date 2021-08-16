HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

Son Dakika: THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

16.08.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Ayrıca Afganistan'daki Türkleri tahliye için uçak gönderildi.

Son Dakika: THY, Afganistan uçuşlarını iptal etti

Türkiye'den Afganistan'a yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı iptal edildi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından, Kabil Büyükelçiliği havalimanına taşınmıştı.

Türk askerinin koruduğu havalimanında, büyükelçilik diplomatik misyonlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda tahliye için başvurular alındı.

Yurda dönmek isteyenleri İstanbul'a getirecek uçak gece havalandı ve Kabil'e ulaştı.

324 yolcuyla Türkiye'ye gelmesi beklenen uçağın saat 14.20'de İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleriÖnüne geleni sürükledi, direği devirdi! İşte selin yeni görüntüleri
Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza Denetimde yakalandı! Yolcuya 4 bin 50 TL ceza
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde acı haberKastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde acı haber
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

Haluk Levent afet bölgesinden seslendi: Ne olur bunları göndermeyin

Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Ünlü tatil merkezinde dehşete düşüren görüntü

Ünlü tatil merkezinde dehşete düşüren görüntü

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Samatta, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Dehşete düşüren olay! Kız arkadaşının çalıştığı gazinoyu taradı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Pentagon duyurdu! Operasyon başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.