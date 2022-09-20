Son Dakika! Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı bugün ameliyat olacak

Dün akşam saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

BUGÜN AMELİYAT OLACAK!

Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın 20 Eylül'de ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.

We can confirm that Chairman @acunilicali was involved in a road traffic accident in İstanbul on Monday.



Acun sustained a fractured arm in the accident and will undergo surgery on Tuesday.



We would like to wish Acun the best for his surgery and a speedy recovery.#hcafc pic.twitter.com/A5DTH9zJmF — Hull City (@HullCity) September 19, 2022

Motor kazası haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı da hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Oyuncu İbrahim Büyükak da haberi alır almaz hastaneye geldi. Büyükak, "Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim." dedi.

2019'DA ARACIYLA KAZA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı, 2019 yılında da aracıyla kaza geçirmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçiren Ilıcalı, yara almadan kurtulmuş ve lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti. Kazada Ilıcalı'nın kullandığı araç, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpmıştı.

