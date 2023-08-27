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  4. Son dakika | Tüm Türkiye'de denetim yapılacak: 'Gramaj, adet ve ağırlık' oyununa ceza yağacak! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Son dakika | Tüm Türkiye'de denetim yapılacak: 'Gramaj, adet ve ağırlık' oyununa ceza yağacak! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

27.08.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tüketiciyi mağdur eden usulsüz satışlar için harekete geçiliyor! Gramaj, adet veya ağırlığı değişmesine rağmen fiyat etiketi değişmeyen satışlara ceza yağacak. Ticaret Bakanlığı ülke genelinde denetim gerçekleştirileceğini duyurdu.

Son dakika | Tüm Türkiye'de denetim yapılacak: 'Gramaj, adet ve ağırlık' oyununa ceza yağacak! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı talimatı verdi, 81 ilde denetim gerçekleşecek. Özellikle market raflarındaki gizli fiyat artışlarının engellenmesi amacıyla yapılaca denetimlere ilişkin açıklamada bakanlık tüketici mağduriyetinin önlenmesine vurgu yaptı.

ÖLÇÜSÜ DEĞİŞİYOR, FİYATI AYNI!

Gizli fiyat artışlarına karşı uyarıda bulunan Ticaret Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Son zamanlarda gerek Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurulardan gerekse de sosyal medya mecrasında yer alan paylaşımlardan, satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında gizli olarak artış yapıldığı gözlenmektedir.

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81 İLE TALİMAT VERİLDİ

Bu durumun, ilgili düzenlemelerde konuya ilişkin olarak "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde, adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" hükmü kapsamında olduğu açık bir şekilde görülmektedir.
Söz konusu haksız ticari uygulamanın önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, ülke genelinde inceleme ve denetimlerin gerçekleştirilerek, düzenlemeye aykırı nitelikte gramaj/hacim değişiklikleriyle satışa sunulan ve söz konusu ölçü birimi değişikliğine karşın, satış fiyatında bu yönde değişiklik yapılmayan ürünlerin tespit edilip tutanağa bağlanması ve ispata yönelik bilgi ve belgelerin eklenerek Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere gönderilmesi hususunda 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmıştır.

CEZA YAĞACAK

Bu kapsamda, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne intikal eden konuya ilişkin tespit tutanakların incelenmesinin ardından, üretici-satıcı firmaların savunmaları alınacak ve devamında mevzuatın amir hükmüne aykırı mahiyetteki haksız ticari uygulamalara idari para cezaları uygulanacaktır.

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Ticaret Bakanlığı

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