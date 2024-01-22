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Son dakika | Türk bayrağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda! Erdoğan'dan Alper Gezeravcı ile ilk temas: "Gurur duyuyoruz"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 15:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Türk bayrağını uzayda dalgalandıran Gezeravcı'ya Erdoğan, "Orada bulunmandan kıvanç duyuyoruz" dedi. Gezeravcı da Erdoğan'ın uzaydaki atmosfere ve yürütülen ya da planlanan deneylere dair sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı yayın teması gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, ilerleyen günlerde yapacağı deneylere dair sorularını bir bir yanıtlayan Gezeravcı'nın sağlık durumu hakkında anlattıkları da dikkat çekti.

"İLK GÖREVİMİ TAMAMLADIM"

Deney düzeneklerini Dragon kapsülünden deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek ilk görevini tamamladığını belirten Gezeravcı "Türkiye Yüzyılına adım atarken bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda taşımanın gururunu yaşıyorum" mesajını verdi.

"BURADA KUŞ GİBİ UÇABİLİYORUZ"

Erdoğan, Gezeravcı'ya "Hangi aşamasındasın?" diye sordu. Gezeravcı, "Yerçekimsiz ortamda bulunmak hakikaten çok farklı bir deneyim. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yerçekiminin yokluğu. Havada bir kuş misali özgürce hareket edip tabiri caizse kanatsız uçabiliyoruz" diye yanıt verdi.

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"YÜZ ÇEHREM DAHA ŞİŞKİN GÖRÜNÜYOR"

Alper Gezeravcı "Herhangi bir anormalliğe karşı her zaman hazırlıklıydık, fırlatma süreci sorunsuz şekilde ilerleyip planladığımız şekilde buraya ulaştık" açıklamalarını yaptı.

Gezeravcı uzaydaki sağlık durumuyla ilgili "Yüz çehrem dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Bazı görme ve bağışıklık sistemi sorunları da yaşanıyor, çok şükür bunlara ilişkin hiçbir emare yok bende" diye konuştu.

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İLK KEZ UZAYDA DENENECEK

Gezeravcı'nın aktardığına göre ayrıca; ilerleyen günlerde, ilk defa uzayda uygulanacak bir kart üretim teknolojisi deneyi gerçekleştirilecek. Yapılacak diğer deneylere ilişkin de Gezeravcı "Katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracağız. Savunma sanayimiz için çok önemli bir çalışma. Yerçekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkileri araştırılacak" detaylarını paylaştı.

"GÖREVİMİ TAMAMLAYIP SİZİNLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzaydaki Gezeravcı arasında diyaloğun devamı şöyle gelişti:

Gezeravcı: Uzay araştırmaları genç nesillerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini de artırıyor, geniş kapsamlı uzay işbirliği için de müthiş bir platform sunuyor. Uzay alanına yapılan yatırımların çok önemli uzun vadeli getirileri olacağına inanıyorum.

Erdoğan: Belki pek çok evladımız senin izinden gidecek. Sen ilk astronotumuz oldun ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah yolculuğumuz güçlenerek devam edecek.

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Gezeravcı: Sayın cumhurbaşkanım sizinle ISS'den bağlantı kurabilmek benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. İnşallah görevimi başarıyla tamamlayıp sizinle buluşmak ve emanet ettiğiniz al bayrağı teslim etmek için sabırsızlanıyorum.

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