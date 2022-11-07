Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında oldukça yoğun bir gündemle toplandı. Toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü. Toplantıda Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin yol haritasının da ele alınması bekleniyordu. Kabine sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan merak edilen konulardan biri olan sosyal yardımlarla ilgili de konuştu. Erdoğan, "2.5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüksek enflasyon sorunu nedeniyle konut ve kira fiyatlarındaki dengesizliğin çalışmalar sonrası ortadan kalkacağına inanıyorum.

Ülkemizin 81 vilayetinde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na dair beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Sürdürülebilirlik, başarı, güven, üretim, verimlilik, dijital, kalkınma, barış, değerler, istiklal ve istikbal gibi başlıklarla yükselttiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya dönen herkesi heyecanlandırdığına inanıyorum.

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız, hizmet standartlarımızı yükseltmemiz ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de çalışma şartlarını iyileştirdiğimiz insan gücümüzle küresel bir markaya dönüştürüyoruz.

'TÜRKİYE BEŞİNCİ KOL ELEMANLARINDAN ÇOK ÇEKTİ'

Ülkemizin güvenliği ile milletin huzuru için yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarılı çalışmaları ile göz dolduruyor. Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla aynı fotoğrafın içine sokuyorsa, yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne karşısına çıkan beşinci kol elemanlarından çok çekmiştir. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız kritik dönemde aynı oyun sergilenmeye başlandı. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum; başaramayacaklar. Milletimiz bu oyunları bozacak ferasete ve dirayete sahip olduğunu sayısız örnekle göstermiştir. Bunlar DEAŞ'ın, PKK'nın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Suriye harekatlarında cümle emperyalistlerin, Avrupa'nın, Karabağ'ın işgaline karşı gardaşlarımızın yürüttüğü vatan muhaberesinde Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Kendilerine verilen görev buydu. Diyet borcu bunu gerektiriyordu.

Yıllarca vesayetin baskısı, terör örgütünün saldırıları ile baskılanan insanımızı güvenin iklimine taşırken, bireyleri de gerçek özgürlüklerle tanıştırıyorduk. Her kesimden vatandaşımızın özgürlük taleplerine cevap veriyorduk. Biz bunları yaparken paçalarımıza yapışanların faşist zihniyetlerini en iyi milletimiz biliyor.

Özgürlüğün de adaletin de siyaseti olmaz. Amacımız bu kavramlarla siyasi polemik çıkarmak değil, ülkenin kazanımlarına sahip çıkma kararlılığımızı ifade etmektir. Bugüne kadar ülkemizde hayata geçirdiğimiz her eser milletimizin ortak kazanımını ifade eder. İyiyi, güzeli, doğruyu, hakkaniyeti sahiplenmek kimseyi küçültmez.

3.2 MİLYAR TL HAK SAHİPLERİNİN HESABINA YATIRILIYOR

Sosyal desteklerin önemi giderek artıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuna inan bir yönetim olarak bizim sosyal destekler konusundaki hassasiyetimiz fazladır. Gereken temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza kendilerine yönelik yardımlarımız zaten devam ediyor. Gelir seviyesi belirli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza sancılı dönemde destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon TL tutan ödemesi de bu hafta yapılacak. Doğal gaz yardımının ilk grup ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerinde vakfımıza aktarılacak ek periyodik payı 2 kat artırarak 450 milyon TL'ye çıkardık. Böylece bu hafta içinde 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta ve boynu bükük bırakmayacağız.

BAŞÖRTÜSÜ KONUSU

Başörtüsü serbestisi ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifimizi siyasi partilerle görüştüler. Bu görüşmelerin kati neticesi alındıktan sonra Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz Meclis'te bu değişikliği doğrudan kabul edecek çoğunluğun sağlanabilmesidir.

