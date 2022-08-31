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  4. Son dakika: Türkiye’nin yeni devi suya indirildi! Daha önce böylesini görmediniz! Dünyada ilk...

Son dakika: Türkiye’nin yeni devi suya indirildi! Daha önce böylesini görmediniz! Dünyada ilk...

31.08.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’den önemli bir hamle daha geldi. 3 bin ton kaldırma kapasiteli 'denizaltı havuzu suya indirildi. Yalova’nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen projede yapımı tamamlanan ve kendi kategorisinde dünyada tek olma özelliğine sahip, 3 bin ton kaldırma kapasiteli 'denizaltı havuzu' törenle suya indirildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Türkiye’nin yeni devi suya indirildi! Daha önce böylesini görmediniz! Dünyada ilk...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019'da imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki özel bir tersanede törenle suya indirildi. Proje kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu; milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla üretildi. 28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırma kapasitesine sahip havuzun boş ağırlığı 4 bin ton, kaldırma kapasitesi ise 3 bin ton. 105 metre uzunluk, 25,1 metre genişlik ve 19,95 metre yüksekliğindeki denizaltı havuzu, 4 dizel jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.

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'DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK'

Projenin stratejik öneme sahip olduğunu söyleyen ASFAT Proje Sorumlusu Bedrettin Karaçorlu, "Denizaltı havuzumuz boş ağırlığı ile 4 bin ton geliyor ve 3 bin tonluk denizaltını kaldırma kapasitesine sahip. Diğer havuzlardan ayıran çok fazla özellik var. İçerdiği özellikler nedeniyle dünyada başka bir örneği yok. En önemli özelliği havuzun kendine ait bir kapama sistemi olması. Hem üzerine bir çatımız var. Hem de başında ve sonunda giyotin kapılarımız var. Bu bize havuzlanan unsurların iklim şartlarından bağımsız olarak bakım ve onarımlarını ve gerekiyorsa yeni inşa faaliyetlerini herhangi bir hava koşuluna bağlı kalmadan yapma imkanı sağlıyor" dedi.

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'MAVİ VATAN HEDEFİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞACAĞIZ'

Kendi kategorisinde dünyanın en donanımlı ve büyük denizaltı havuzu olduğunu belirten Karaçorlu, şunları kaydetti:

"Çatı üzerindeki kaplama Avrupa standartlarında izolasyon yalıtkanlığına sahip. Herhangi bir ısı geçirgenliği yok. Yapılan standartlar ve projelendirme NATO standartlarında. Türk Loydu ile beraber kontrol edildi. Bu havuzu diğer havuzlardan ayıran özelliklerden bir tanesi açık denizlerde havuzlama kapasitesine sahip. 100 knot rüzgar hızı, yani yüksek bir rüzgar hızında bile stabilizesinde herhangi bir değişiklik yok.

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Ağırlık olarak Gölcük’teki donanmada kullanılacak. Boyu 105, yüksekliği 19, genişliği 25 metre, maksimum dalış derinliği 16,5 metre. Bu derinliğe 75 dakika gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor. İçerisinde çok önemli elektronik otomasyon sistemleri var. Bunlardan birkaçı gemi merkezleme sistemi, reflection sistemi, su altı görüntüleme sistemi. Bunların hepsi havuzlanan denizaltı ve gemi güvenliği için önemli olan sistemler. Bu yıl içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz. Mavi vatan hedefine bizi bir adım daha yaklaşacağını hedefliyoruz."

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yalova denizaltı havuz
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