Son dakika: Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı, yolcular uçaktan kaçtı! Hamile kadınla ilgili detay dikkat çekti

Son dakika haberi: Türkiye'ye gelen Fas kalkışlı uçakta panik yaşandı. 228 yolcuyu taşıyan uçak İspanya'da acil iniş yapmak durumunda kaldı. Uçaktan 28 yolcu kaçmaya çalıştı, yarısı yakalandı. Yakalananlar arasında uçağın acil inişini isteyen hamile kadın da yer aldı.

"SUYUM GELDİ" DEYİP ACİL İNİŞ İSTEDİ

Reuters'ta yer alan bilgiye göre hamile kadın, suyunun geldiğini iddia etti ve acil iniş yapılmasını istedi. Bunun üzerine uçak El Prat Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Bu sırada uçaktan 28 yolcu kaçtı.

Yetkililer, hamile kadın dahil 14 kişinin polis tarafından yakalandığını açıkladı.

GERÇEK, HASTANEDE ANLAŞILDI

Yakananlardan 5'i uçağa yeniden bindirilirken 8'inin Fas'a sınır dışı edileceği bildirildi.

Öte yandan İspanya hükümeti, kadının hastaneye kaldırıldığını ve doğum yapmadığını duyurdu.

