Son dakika: Tuzla’daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın! Patlama anı kamerada...

Son dakika: Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde 3 katlı vernik ve boya fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu. Yükselen dumanlar bir çok ilçeden görüldü. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Korkunç olayda 3 işçinin kayıp olduğu aktarılırken, çevredeki iş yerlerine ve ağaçlık alana da sıçrayan yangında itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, korkunç olaya ilişkin son bilgileri verdi. Albayrak açıklamasında şunları söyledi:

Şimdi burası 3 binadan oluşan bir boya ve vernik fabrikası. Bir binada önce büyük bir yangın gerçekleşiyor. Ardından artçı iki patlama daha gerçekleşti. Nihayetinde diğer 2 binaya da yangın sirayet etti. Arkasında da Sabancı Üniversitesi’nin yeşillik alanına da yangın sıçramıştı. İtfaiyenin müdahalesi ile her iki bloğa da yangının büyümesi engellendi. Orman müdürlüğü ile irtibata geçildi. Onlar da yangına müdahale edip orayı söndürdüler. Üçüncü bina yani ana patlamanın olduğu bina maalesef bir enkaza dönüştü. Şu anda yangın söndürüldü. Kontrol altında ama enkaz çok büyük.

"3 KİŞİ KAYIP"

Oradaki vatandaşlardan ve çalışanlardan almış olduğumuz bir bilgi 3 kişinin kayıp olduğu yönünde. Bu 3 kişinin arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor ama inşallah kötü bir şeyle sonuçlanmaz bu iş ancak zannediyorum uzun süredir haber alınamadığı için kendileri ile iletişime geçemediğimiz için büyük bir ihtimalle de enkaz altındalar.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni ile ilgili yorum yapmak şu an için çok erken bu yangının çıkış nedenleri ancak her şey kontrol altına alındıktan sonra anlaşılabilir. Burası bir boya fabrikası tabi ki bir tiner tankının patlaması neticesinde olabilir. Videodan biz patlama anını gördük ihtimal dahilinde ama bunu söylemek için henüz erken.

Oradaki çalışanlardan alınan bilgiler doğrultusunda hareket ediyoruz. Bize verilen bilgilere göre 3 kişi ile hiçbir şekilde iletişim kurulamadı. O yüzden enkaz altında olabileceklerini düşünüyoruz.

Fabrikada kaç kişinin çalıştığı ile bilgileri henüz net olarak alamadık bu tür bilgileri yangını soğutup tamamen bitirdikten sonra alabiliriz.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı sanayi sitesinde bulunanlar tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

PATLAMA SESLERİ DUYULMAYA DEVAM EDİYOR

Habertürk muhabiri Ozan Kelleci canlı yayında patlama sonrası çıkan yangınla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İşçilerin içeride olup olmadığına ilişkin bir bilgi henüz bizimle paylaşılmadı. Ölü ya da yaralı var mı henüz bir bilgi verilmedi. Zaman zaman patlama sesleri duyulmaya devam ediyor. Tuzla Orhanlı sanayi bölgesindeki bu fabrika 3 katlı. Vernik ve boya imalatı yapılıyordu. Öncelikle bir patlama sesi duyuldu ve parçalar etrafa yayıldı. Patlama sonrası bir yangın meydana geldi. İlk belirlemelere göre fabrika önündeki ve çevredeki araçlarda da büyük hasarlar oluştu. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yükselen dumanlarda İstanbul’da Anadolu yakasındaki bir çok bölgeden net bir şekilde görülüyor.



