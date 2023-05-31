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  4. Son dakika | 'Yüksek hassasiyetli silahlı saldırı' ile sonuncusu da imha edildi! Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Putin'in sert çıkışından sonra...

Son dakika | 'Yüksek hassasiyetli silahlı saldırı' ile sonuncusu da imha edildi! Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Putin'in sert çıkışından sonra...

31.05.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna hattında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen drone saldırısına Vladimir Putin sert çıkmıştı. Son olarak ise Rusya, Ukrayna'ya düzenlediği saldırı sonrası savaşın seyrine önemli etki edecek gelişmeyi duyurdu.

Son dakika | 'Yüksek hassasiyetli silahlı saldırı' ile sonuncusu da imha edildi! Rusya-Ukrayna savaşında sıcak gelişme: Putin'in sert çıkışından sonra...

Son dakika haberi: 1 yıldan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafı da etkileyecek gelişmeyi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu. Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna'nın savaş gemisi kalmadı.

"UKRAYNA ORDUSU GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk’teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

"KOMUTA YERİ DE İMHA EDİLDİ"

Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.

"YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLI SALDIRI SONUCU"

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa Limanı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin de bilgi paylaşılırken, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetlerinin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir." ifadesi yer aldı.

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MOSKOVA SALDIRILARI PUTİN'İ ÖFKELENDİRMİŞTİ

Dün de Rusya'nın başkenti Moskova'ya drone saldırıları düzenlemesi üzerine saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiği iddiaları ortaya atılmış, Rus lideri Putin "Bu bir terör saldırısıdır" açıklamasını yapmıştı.

"UKRAYNA'NIN BELGOROD SALDIRISINDA 1 ÖLÜ"

Rusya’nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gladkov, Telegram kanalından, Belgorod bölgesindeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki durumun kötüleştiğini, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye bu gece topçu saldırıları düzenlediğini kaydeden Gladkov, "Şebekino kentindeki geçici tahliye merkezine yapılan saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Gladkov, bölgenin diğer kentlerine de saldırılar düzenlendiğini ve bu saldırılarda birçok binanın hasar gördüğünü aktardı.

Ayrıca, ülkenin Krasnodar bölgesinde insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

Rusya'nın Belgorod bölgesine yönelik zaman zaman topçular ve İHA'larla saldırı düzenleniyor.

Geçen hafta da Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun bölgeye girdiği ve bu gruba karşı operasyon düzenlendiği bildirilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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