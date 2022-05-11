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  4. SON DAKİKA | Yağışlı hava geri geliyor! Meteorolojiden 11 Mayıs son hava durumu tahmini

SON DAKİKA | Yağışlı hava geri geliyor! Meteorolojiden 11 Mayıs son hava durumu tahmini

11.05.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı geldi. Hava durumuyla ilgili yapılan son tahminlere göre 11 Mayıs Çarşamba bugün; iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, iç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Belirli aralıklarla etkili olması beklenen yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, İzmir, Manisa ve Aydın'da hayatı olumsuz etkilebileceği aktarıldı.

SON DAKİKA | Yağışlı hava geri geliyor! Meteorolojiden 11 Mayıs son hava durumu tahmini

Son dakika: Hava durumuyla ilgili Meteorolojiden son tahminler geldi. 11 Mayıs Çarşamba bugün için yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte hava durumuyla ilgili son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11 MAYIS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri ile Kütahya’nın güneyi, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Elazığ hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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hava durumu meteoroloji son dakika haberi
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