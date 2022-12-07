HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!

Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!

07.12.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Ankara'daki ofisinde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Kalçasından yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!

Son dakika: Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

sss

YENİLİK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talihsiz adama feci dayak... Beyin kanaması geçirdiTalihsiz adama feci dayak... Beyin kanaması geçirdi
İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?
Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldıMeclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Öztürk Yılmaz son dakika

En Çok Okunan Haberler

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Dikkat çeken sözler: 'Yarın hepsini tek tek...'

Dikkat çeken sözler: 'Yarın hepsini tek tek...'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Nuh'un Gemisi bulundu mu? Tarih verdiler! "Ekonomi ciddi anlamda canlanabilir"

Nuh'un Gemisi bulundu mu? Tarih verdiler! "Ekonomi ciddi anlamda canlanabilir"

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

Türkiye'ye gelirken acil iniş yaptı! Yolcular uçaktan kaçtı

1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

1 haftada şaşırtan değişim! Aradaki fark...

İlginizi Çekebilir

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.