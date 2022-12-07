Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!

Son dakika: Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YENİLİK PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

