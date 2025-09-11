EĞİTİM

Son dakika: YÖK Başkanı’ndan ve MEB'den İstanbul Bilgi Üniversitesi açıklaması geldi! Can Holding operasyonu gelişmeleri…

İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla başlattığı soruşturma devam ederken, YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin durumuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Sedef Karatay

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, holding bünyesindeki 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Sulh ceza hakimliğinin kararında, şüphelilerin kontrol ettiği şirketlerin "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarına aracılık ettiği belirtildi.

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR’DAN İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding soruşturması kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sürece dahil edildiğini duyurdu.

Özvar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

"EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

YÖK Başkanı Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürüleceğini vurguladı. Soruşturmanın üniversite personelini ve öğrencileri etkilemeyeceği belirtildi. Gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki “Doğa Koleji” özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan “Doğa Koleji” özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

