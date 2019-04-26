Son dakika! YSK'dan yeni ara karar

YSK’nın aldığı son ara kararla ilgili AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel açıklamalarda bulundu. Özel açıklamasında “5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararları ile birlikte oy kullanamayacak durumda olanların listesini sunmuştuk. En son verilen ara karara göre 5 bin 315 kişilik kısıtlı seçmen araştırılacak” ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNDA NETİCELENİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"



Bundan sonra sürecin nasıl devam edeceği ile ilgili de konuşan Özel “Şu anda ilçe seçim kurulları, kurul halinde sandıklardaki oy torbalarını açıyorlar içinden seçmen listelerine imzalı olanlara bakıyorlar. Bugünkü kararın ardından bir 5 gün daha süre için karar verildi. En geç salı veya çarşamba günü ilçe seçim kurullarından buraya bütün sonuçlar gelebilirse önümüzdeki hafta sonunda inşallah hayırlı bir sonuçla neticelenir diye düşünüyorum” dedi.

