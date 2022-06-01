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SON DAKİKA: YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanıyordu! İBB Başkanı İmamoğlu hakkında karar çıkmadı

01.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında karar beklenirken, duruşma için adliyeye gelenler yoğun kalabalıklar oluşturdu. Gelen son dakika haberine göre davada karar çıkmadı ve duruşma 21 Eylül'e ertelendi.

Son dakika haberi: YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün kararın çıkması bekleniyordu. Kritik dava için çok sayıda kişi Anadolu Adalet Sarayı'na gelirken, adliye önünde ve içinde yoğun bir kalabalıklar oluştu.

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KARAR ÇIKMADI, DURUŞMA ERTELENDİ

Gelen son dakika haberine göre kritik davada karar çıkmadı. Duruşma 21 Eylül'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karar çıkması beklenen davası başladı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatı Kemal Polat hazır bulundu. Duruşmaya çok sayıda partili katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da adliyeye geldi. Duruşma Avukat Kemal Polat’ın geçen celse sunulan mütalaaya karşı savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede o dönem Yüksek Seçim Kurulu’nda çalışan Emekli YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydediliyor. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu’nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor.

İddianamede İmamoğlu’nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu YSK

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