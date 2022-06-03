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Son Dakika: Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

03.06.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, ülkesinde başta PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine sağlanan imkanlar ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberine göre Türkiye'den Yunanistan'a 'PKK' tepkisi geldi. Yunan Büyükelçi Lazariz, ülkesinin terör örgütlerine sağladığı imkanlar ve Atina’daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

TEPKİLER İLETİLDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi. Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.

LAVRİON KAMPI ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ

Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİLİ İŞ BİRLİĞİ BEKLENTİSİ

Görüşmede Yunanistan’daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

Ayrıca Yunanistan’ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan
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