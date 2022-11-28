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  4. SON DAKİKA: Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Sözleşmeliye kadro müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3+1 sistemi geliyor

SON DAKİKA: Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Sözleşmeliye kadro müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3+1 sistemi geliyor

28.11.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonların merakla beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle ilgili süreç yakından takip ediliyordu! Sözleşmeliden kadroya geçişte şartlar neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrasında yaptığı açıklamada 3+1 sisteminin ayrıntılarını açıkladı! 424 bin kişi de statü değişikliğinden yararlanabilecek.

SON DAKİKA: Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Sözleşmeliye kadro müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 3+1 sistemi geliyor

Son dakika: Kabine, oldukça yoğun bir gündemle Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatının değerlendirilmesi bekleniyordu. EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışması da görüşülmesi beklenen bir diğer konuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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SON DAKİKA: ERDOĞAN AÇIKLADI! SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ

En yüksek asgari ücret artışları son dönemde yapılmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyüyen Türkiye eylül ayından tarihinin en yüksek istihdam rakamı olan 31,4 milyon rakamına ulaşmıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede maaş artışlarının yanı sıra kadrolarına ilişkin kararlar alınmıştır. Bunlardan biri memurların ek gösterge artışı meselesini çözüme kavuşturmuştuk. Sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelilerin kadroya geçmelerinde 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. 1 yıl da aday memur olma şartı aranacaktır. 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyenlerin şartları devam edecektir. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürenin ardından kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha adil bir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Ülkemizin ve İstanbul'umuzun sembol yerlerinden İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu tür saldırılarla verilen mesajları anlıyor, cevabını da sahada veriyoruz.

'TAHIL SEVKIYATININ UZATILMASINI SAĞLADIK'

Tüm dünyada gıda ve enerji başlıklarıyla tartışılan krizin asıl sebebinin küresel yönetimin olduğu tespitimiz giderek daha çok benimsenmektedir. Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmelerimizde bölgemizde yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Önceki hafta bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkıyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir.

'DÜZCE'DE HASARLI KONUTLARIN YERİNE TOKİ TARAFINDAN YENİLERİ İNŞA EDİLECEK'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini 23 Kasım sabah erken saatlerde Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki sarsıntıyla yeniden hatırladık. Bu depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer almış, gereken her türlü destek sağlanmıştır. Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

'KİMSEYE HESAP VERMEYİZ'

Güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları değerlendirdik. Pençe Kilit harekat bölgesinde verdiğimiz 7 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz. Küresel güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek hadiseler yaşadığımız bir dönemde Türkiye kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmiştir.

Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı, dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bölgesel siyasi ve insani krizlerdeki farklı yaklaşımlar sebebiyle ilişki seviyesini düşürdüğümüz ülkelerle selamı kesmiyoruz. Biz kimseye, kökenine, inancına göre ayrımcılık yapmayız. Biz sadece yaşatmak, ihya etmek, inşa etmek için varız.

'HİÇ KİMSE TÜRKİYE'NİN ASKERİ HAREKATLARINDAN RAHATSIZ OLMASIN'

Hiç kimse Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin dostluk ve iş birliği merkezli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin askeri harekatlarından rahatsız olmasın. Çünkü bu ülkenin kökeninde sömürge yoktur.

'BU MİLLETİN İSTİKBALİNE DOKUNMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

Karşımıza çıkartılan teröristlerin topunu tek bir şehidimizin tırnağına değişmeyiz. Toprağa verdiğimiz her insanımız bir gurur meselesidir. Aynı zamanda her şehidimiz öfkemizi kabartan bir yürek yaramızdır. Bu milletin ölümle dize getirilemeyeceğinin son örneği 15 Temmuz'dur. Bu milletin belki kanını dökebilir, canını alabilirsiniz. Kalkınmasını geciktirebilirsiniz. Ama bu milletin istikbaline dokunmaya kimsenin gücü yetmez.

Meslek liselerimizin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmıştır. Artık bu liselere en seçkin öğrencilerimiz yönelmektedir. Bu yıl meslek liselerimizin döner sermaye üretimleri şimdiden 1 milyar 650 milyon lirayı bulmuştur. Başlattığımız dönüşüm sayesinde ülkemizdeki çırak ve kalfa sayısı 1 milyon 100 bine çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklama kabine

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