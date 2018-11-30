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Son dönemin en popüler bitkisi moringanın faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.11.2018 10:30 | Son Güncelleme

Hindistan'da yetişen moringa bitkisi çay şeklinde tüketildiğinde vücudunuza birçok yarar sağlayabilir. Oldukça popüler bir hal alan moringa çayını dikkatli tüketmek gerekiyor çünkü kontrolsüz tüketimi ise vücuda zarar veriyor. İşte moringa hakkında tüm merak edilenler...

Son dönemin en popüler bitkisi moringanın faydaları

Potasyum, protein, A vitamini ve demir bakımından son derece zengin olan moringa bitkisine 'mucize besin' diyorlar. Zengin besin değerlerine sahip olan bitkli günümüzde yağ,toz, kapsül veya yaprak şeklinde tüketilebiliyor. Bitki son zamanlarda çay formuyla gündem oldu. Moringa bitkisinin yaş yapraklarının öğütülmesiyle elde edilen çayını içenler şifa bulduklarını söylüyorlar.

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Moringa çayının faydaları;

Moringa çayı düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor ve bağırsakları temizliyor. Yağ yakımını artıran bu çay, kilo verme sürecini de bir hayli hızlandırmış oluyor.

Kulak, baş ve mide ağrılarına karşı iyi geldiği biliniyor.

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Doğal enerji kaynağıdır, mineral eksikliğini giderir.

Kalp ve böbrek hastalıkları riskini en aza indirir. Aynı zamanda kırışıklık oluşumunun önüne geçerek cilde taze ve dinç bir görünüm kazandırır.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Moringa çayı nasıl demlenir?

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Bir fincan kaynamış suyun içine hazır paket bir adet moringa çayını ekleyin ve 5 dakika boyunca dinlenmeye bırakın. Çayınız hazır!

Dikkat;

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Uzmanlar çayın yemeklerden 30 dakika önce tüketilmesini öneriyor. Aynı zamanda günde 2 fincandan fazla tüketmemek gerekiyor çünkü fazlası vücuda zarar veriyor; mide ekşimesi, ishal ya da bulantı gibi sorunlara neden olabiliyor. Moringa çayını tüketmeden önce muhakkak bir uzmana danışın.


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