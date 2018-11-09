Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?

Hurma, Kuran-ı Kerim’de adı geçen, cennet nimetleri arasında sayılan ve içeriğindeki değerli bileşenler nedeniyle sayısız faydaları olan bir besindir. Ülkemizde daha çok Ramazan aylarında tüketimi artan hurma, güçlü bir antioksidan olması ve hücre yenilemesi ile kanser riskini azalttığı bilinmektedir. Vücuda demir takviyesi yapması, enerji vermesi, kalbi koruması gibi faydaları ile birlikte süt salınımını uyarması nedeniyle emziren annelere tavsiye edilen hurmanın faydalarını detaylı olarak inceledik. Ayrıca hurmanın besin değeri, içeriği, çeşitleri ve hangi hastalıklara iyi geldiğini makalemizde inceledik. HURMANIN FAYDALARI Palmiyegiller familyasından olan hurma, tropikal, ılıman ve çöl ikliminde yetişir. Soğuktan hoşlanmayan, sıcağı seven hurma, ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişir. 99 çeşidi bulunan hurmadan kahve, reçel, pekmez 11 farklı ürün imal ediliyor. Lifli yapısı, doğal şeker ve azot, fosfor, potasyum, demir gibi mineraller içermesi ile hurmanın faydaları bir çoktur ve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Daha çok kurutulmuş hali tercih edilen hurmanın yaş olanı da yine tatlı niyetine yenilir.

Hurma, hayati besinler olan şeker, protein, lif ve yağ içermesi nedeniyle tek başına vücudun ihtiyacını karşılayabilir. Bunların dışında ondan fazla mineral, birçok vitamin içermesi ile birlikte faydaları inanılmazdır. Vücudumuzun enerjik olmasını sağlayacak bu içeriği ile hurma besin deposu gibidir. Peygamber Efendimiz’in sütle birlikte tüketmesi, süt ve hurmanın insanın günlük besin ihtiyacını tamamen karşılaması nedeniyledir. 1- HURMA ENERJİ VERİR Yüzer gram kırmızı et, balık ile karşılaştırıldığında yüz gramındaki 300 kalori ile hurma enerji deposudur. Özellikle aç karnına yediğiniz 3-5 adet hurma ile gün boyu kendinizi zinde hissedersiniz. Yorgunluk ve halsizlik hissedenler için düzenli olarak hurma tüketimi bu nedenle faydalıdır. 2- HURMA VİTAMİN DEPOSUDUR Hurmanın içeriğinde A, B1, B2, B3, B6, B9 ve C vitamini bulunmaktadır. Bu nedenle hurma, doğal bir muti vitamin hapı gibidir. Vitamin ve mineral takviyesi için alacağımız hapların yerine günlük olarak düzenli hurma tüketimi ile bu ihtiyacımızı bolca karşılarız. Bu özelliği ile hurma, gebelik döneminde daha çok artan vitamin ile mineral ihtiyacını hurma doğal olarak karşılamaktadır.

3- HURMA KANSER ÖNLEYİCİDİR Kanser, serbest radikallerin neden olduğu kötü hücreler ve bunların birleşmesi olan tümörler sonucu ortaya çıkar. Serbest radikallerin durduran veya yavaşlatan ise antioksidanlardır. Hurma ise önemli bir antioksidan olan selenyum minerali ve E vitamini bulunur. Bu iki madde ise vücudu kansere karşı korur. Hurmanın Arap ülkelerinde bulunması ve tüketilmesi nedeniyle bu bölgelerde kansere yakalanan kişi sayının azlığı doğru orantılı olarak tespit edilmiştir. 4- HURMA KALBİ KORUR Hurmanın içinde kalp ve damarlar için iki önemli madde vardır. Bunlar; B6 vitamini ile magnezyum mineralidir. Bu ikili kasların çalışmasında önemli rol oynarlar. Bu sebeple hurma kalp krizine karşı koruma sağlar. Ayrıca hurma, potasyum içeriği ile de kalbi korur. Düzenli hurma tüketimi, kötü kolesterol LDL emilimi azalır ve böylece kalp-damar sağlığımız korunmuş olur. Özellikle kalp sorunu yaşayanlar için akşamdan bir bardak su içine bırakılan hurmanın, sabah aç karnına ezilerek yenilmesi tavsiye edilmiştir.

5- HURMA KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR Hurma, lifli yapısı ile sizi tok tutar. Aç karnınıza yiyeceğiniz en fazla 5 adet hurma ile besin ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Aynı zamanda içerdiği kalori miktarı ile (hurma başına 20 kalori) enerji de verir. Süt veya yoğurt ile birlikte yemesi ise bunu takviye edici niteliktedir. Diğer yandan ara öğünlerde de hurma tüketimi sağlık açısından faydalı olup tok tutması açısında ve öğünlerde fazla yemenizi önlemesi açısından kilo vermenize yardımcı olacaktır. 6- HURMA ALERJİLERİ AZALTIR Hurma ile yapılan araştırmalar, içeriğindeki kükürdün mevsimsel alerjilerin belirtilerini azaltığı tespit edilmiştir. Organik kükürdün SAR virüsü tedavisinde belirtilerin ortadan kalkması yönünde olumlu sonuçlar alınmıştır. Özellikle mevsim geçişlerinde hurma tüketimi ile bu faydasını görebilirsiniz. 7- HURMA KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR Hurma, kemiklerin güçlenmesini sağlayan mineralleri içermesi açısından çok önemlidir. Kemik erimesi ve kemiklerde yaşanacak diğer sorunlar için hurma tüketimi gerekir. İlerleyen yaşlarda daha çok ihtiyaç duyulan selenyum, manganez, bakır ve magnezyum mineralleri hurmanın içeriğinde yer almaktadır. Hurma tüketimi ile bu minerallere olan ihtiyaç giderilmektedir.

8- HURMA SİNDİRİMİ RAHATLATIR Hurma, laksatif etkisi ile vücudda müshil gibi çalışır ve bu yüzden kabızlığa iyi gelmektedir. Kabızlık durumundan geceden su içerisine bırakılan hurmaları, sabah aç karnına tüketmeniz halinde bu faydasını göreceksiniz. Diğer yandan hurma, bağırsaklarda yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olması nedeniyle sindirimi rahatlatır. Hurmanın yüksek lifli olması bu açıdan önemlidir. 9- HURMA CİNSEL SORUNLARI YOK EDER Düzenli hurma tüketiminin, cinsel gücü artırdığı ve cinsel sorunları yok ettiği yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Hurma kişide afrodizyak etkisi yaratmaktadır. Hurmanın bu özelliğini kullanmak için taze keçi sütü içine bal ve kakule ekleyerek bir gece suda bekletildikten sonra ezilen hurmayı da ilave etmeniz gerekmektedir. 10- HURMA SÜT SALINIMINI ARTIRIR Düzenli olarak hurma tüketimi, sütü az olan emziren anneler için de tavsiye edilmektedir. Hurma, oksitosin adlı bir hormon içerir. Bu hormonun vücuttaki görevi ise süt salınımını uyarmaktır. Bu nedenle emziren anneler için hurma önemli bir yardımcıdır.

11- HURMA DEMİR İHTİYACINI KARŞILAR Hurma, demir ihtiyacını karşılaması açısından özellikle kansızlık tedavisinde çok faydalıdır. Demir emilimi, oksijen taşıma görevi yapan hemoglobinlerin yapısını oluşturması açısından önemlidir. Yüz gramında yer alan 3 miligram demir minerali ile hurma, anemi hastaları için demir takviyesini sağlayan doğal bir kaynaktır. HURMAYI KİMLER YEMEMELİ? Genel olarak bakıldığı zaman hurmanın herhangi bir zararı tespit edilememiştir. Fakat yine azı karar demek gerekiyor. İçeriğinde şeker nedeniyle diyabet hastalarının ve kan şekeri yüksek olanların tüketime dikkat etmesi gerekir. En fazla 3 adet günlük ihtiyacınızı karşılayacaktır. Aynı zamanda kilo kontrolü yapıyorsanız unutmayınız ki hurmanın 100 gramında 300 kalori vardır. Bir adetinde ise 20 kalori olduğu ifade edilir. Bu yüzden aşırı tüketimi kilo almanıza sebep olabilir. HURMA ÇEŞİTLERİ Kuran-ı Kerim'de çok fazla ayette adı anılan ve cennet nimetleri arasında gösterilen hurmanın doksan dokuz türü bulunuyor. Fakat ülkemizde daha çok Medine, Tunus, Kudüs ve Acve hurmaları adları ile biliniyor. Özellikle Acve hurması, Peygamber Efendimiz tarafından dikilmiş olması nedeniyle daha çok talep görmektedir. En bilinen hurma çeşitleri ve özellikleri şöyle;

Mebrum hurma: Kahverengi renkli, ince kabuklu, besleyici ve lezzetli olan bir hurma türüdür. Hacdan ve umreden gelen kişilerin gelirken ikram etmek üzere getirmeyi en çok tercih ettikleri hurma türüdür. Sukkeri Fahir: Orta boyutta ve sarı renge yakın bir hurma çeşididir. Lif oranı yüksek, tok tutman ve iri etli hurma çeşididir. Medine medjul: Açık kahverengi renklidir, yumuşak, iri boyutlu ve oldukça etli bir hurma çeşididir. Baklava: Hufri hurması olarak da bilinen hurma çeşididir. Kahverengi renkli, iri boyutlu, yoğun tatlı ve etli hurma türüdür. Kan yapıcı özelliği olan hurma türüdür. Sufri: Açık kahverengi renkli, oldukça tatlı ve ince kabuklu hurma türüdür. Sugai hurma: Gövdesi kahverengi renklidir, hurmadaki şekerler uç kısmında toplanmaktadır. Şekerlerin uç kısmında birikmesi nedeniyle uç kısımları sarı-beyaz renklidir. Şeker oranı düşük bir hurma çeşididir. Bu nedenle şeker hastalarının tercih ettiği hurma çeşididir. Ürdün medjul: Siyah renkli, orta boyutlu, ince kabuklu, etli, lif oranı yüksek ve tatlılık oranı yüksek olan hurma çeşididir.

Meşruk: Kahverengi, kalın kabuklu ve orta büyüklükteki hurma türüdür. En kabuklu Mebrum hurması olarak bilinmektedir. Amber: Siyah renkli, iri boyutlu, kalın etli, yüksek lif oranı yüksek hurma çeşididir. Diyet yapanlara önerilen hurma çeşididir. Tok tutma özelliği ve besleyiciliği bulunan hurma türüdür. Berni: Sarımsı renkte bir hurma çeşididir. Orta boyutta ve lif oranı yüksek olan hurma çeşididir. Çocuklara, hamile ve emziren kadınlara tüketmeleri önerilen hurma türüdür. Şelebi: Kahverengi, orta boyutta, ince kabuklu ve oldukça tatlı bir hurma türüdür. Kan yapıcı özelliği bulunan hurma çeşididir. Safavi: Siyah renkli, ince kabuklu, şeker oranı oldukça az ve orta boyutta bir hurma türüdür. Dıheyni: Orta boyutta, rengi siyaha oldukça yakın, lifli ve etli hurma çeşididir. Doyurucu özelliği de bulunan hurma türüdür. Rabia: Kalın kabuklu, lifli rengi sarıya oldukça yakın ve orta boyutta bir hurma türüdür. Doyurucu özelliği bulunan hurma türüdür. Ayrıca kanser, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.