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Son dönemin popüler ismi eski ABD Başkanı Donald Trump’tan kafaları karıştıran mesaj! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

10.04.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Amerika tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan başkan olan Trump, sosyal medya platformu Social Truth üzerinden kafaları karıştıran bir mesaj paylaştı. Trump paylaşımında "3. Dünya Savaşı" ifadelerine yer verdi.

Son dönemin popüler ismi eski ABD Başkanı Donald Trump’tan kafaları karıştıran mesaj! “Üçüncü Dünya Savaşı...”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ile 2006 yılında ilişki yaşadığı ve avukatı aracılığıyla ‘sus payı’ olarak 130 bin dolar verdiği iddia edilmesi üzerine hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddeden Donald Trump, Facebook ve Twitter’a erişiminin geçici olarak engellenmesinden sonra 2021 yılında kurduğu Truth Social isimli platform üzerinden çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

SÖZLERİ DİKKATLERİ ÇEKTİ

3.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, “Üçüncü Dünya Savaşı” ifadelerini kullandı. Trump paylaşımına dair açıklama yapmayı tercih etmezken geçtiğimiz haftalardaki topyekün nükleer savaş yaşanabileceğini yönelik uyarılarının ardından 3. Dünya Savaşı sözleri endişe yarattı.

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