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Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

23.02.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgören izleyiciler tarafından merak edildi. Son Nefesime Kadar dizisi bu akşam FOX TV'de izleyici ile buluştu. Dizinin ilk bölümünü izleyenler Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte Begüm Birgören'in hayatı, biyografisi ve oynadığı yapımlar...

Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgöre bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin ardından merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Peki Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Begüm Birgören'in hayatı, biyografisi ve oynadığı filmler haberimizde.

SON NEFESİME KADAR'IN EMEL'İ BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören 1982 yılında İstanbul’da doğtu.

Begüm Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya’", "Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda beyaz perdede "Sen Ne Dilersen", "Ali’nin Sekiz Günü", "Nokta", "Kars Öyküleri", "Türkan", "Göl Zamanı" ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan’ın üstlendiği "Kendime İyi Bak" filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören son olarak "Vurgun" dizisinde Asya karakterini, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay karakterini canlandırmıştır. Şimdi ise Son Nefesime Kadar dizisinde Emel karakterini canlandırıyor.

BEGÜM BİRGÖREN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Begüm Birgören İstanbulludur. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Begüm Birgören birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

BEGÜM BİRGÖREN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

Son Nefesime Kadar / Emel / 2022
Uzak Şehrin Masalı / Sonay Karaarslan / 2021
Vurgun / Asya / 2019
Umuda Kelepçe Vurulmaz / İnci / 2016-2017
Bir Deniz Hikayesi / Zeynep / 2015
Kaçak / Merve Hakeri / 2013-2014
Ağır Roman Yeni Dünya / Eylül / 2012
Ömre Bedel / Ömür / 2009-2011
Mert ile Gert / Nazik / 2008-2009
Karayılan / Elvan / 2007
Kırık Kanatlar / Ayşe / 2006
Seher Vakti / Melike / 2005
Arapsaçı / 2004
Mavi Kolye / Nil / 2003
Pilli Bebek / Olcay / 2003
Beşibiryerde / 1997
Kendime İyi Bak Yeşim / Başrol / 2014
Göl Zamanı Elif / 2013
Türkan / Başrol / 2011
Ali'nin Sekiz Günü / Zeynep / 2008
Nokta / Elif / 2008
Sen Ne Dilersen / Genç Eleni / 2005

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FOX Begüm Birgören
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