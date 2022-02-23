Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgöre bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin ardından merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Peki Son Nefesime Kadar dizisinin Emel'i Begüm Birgören kimdir? Begüm Birgören nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Begüm Birgören'in hayatı, biyografisi ve oynadığı filmler haberimizde.

SON NEFESİME KADAR'IN EMEL'İ BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören 1982 yılında İstanbul’da doğtu.

Begüm Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya’", "Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda beyaz perdede "Sen Ne Dilersen", "Ali’nin Sekiz Günü", "Nokta", "Kars Öyküleri", "Türkan", "Göl Zamanı" ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan’ın üstlendiği "Kendime İyi Bak" filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören son olarak "Vurgun" dizisinde Asya karakterini, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay karakterini canlandırmıştır. Şimdi ise Son Nefesime Kadar dizisinde Emel karakterini canlandırıyor.

BEGÜM BİRGÖREN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Begüm Birgören İstanbulludur. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Begüm Birgören birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

BEGÜM BİRGÖREN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

Son Nefesime Kadar / Emel / 2022

Uzak Şehrin Masalı / Sonay Karaarslan / 2021

Vurgun / Asya / 2019

Umuda Kelepçe Vurulmaz / İnci / 2016-2017

Bir Deniz Hikayesi / Zeynep / 2015

Kaçak / Merve Hakeri / 2013-2014

Ağır Roman Yeni Dünya / Eylül / 2012

Ömre Bedel / Ömür / 2009-2011

Mert ile Gert / Nazik / 2008-2009

Karayılan / Elvan / 2007

Kırık Kanatlar / Ayşe / 2006

Seher Vakti / Melike / 2005

Arapsaçı / 2004

Mavi Kolye / Nil / 2003

Pilli Bebek / Olcay / 2003

Beşibiryerde / 1997

Kendime İyi Bak Yeşim / Başrol / 2014

Göl Zamanı Elif / 2013

Türkan / Başrol / 2011

Ali'nin Sekiz Günü / Zeynep / 2008

Nokta / Elif / 2008

Sen Ne Dilersen / Genç Eleni / 2005



