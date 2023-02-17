Son 'seçim' açıklaması bir kez daha gündem yarattı! Bülent Arınç'tan çok konuşulacak sözler: 'Böyle mümkün olmazsa başka yollar aranır, ben söylemiş olayım'

Seçim tarihi değişecek mi? Türkiye'yi yasa boğan depremler siyasetin gündemine de yön verdi. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala meydana gelen felaket sonrası seçimlerin zamanında yapılıp yapılamayacağıyla ilgili farklı değerlendirmeler ortaya atılıyor. Bülent Arınç, seçimlerin ne mayısa ne de haziranda yapılabileceği görüşünü dile getirmiş, seçimlerin bir kereye özgü ertelenmesi gerektiğini savunmuştu. Gündem olan bu çıkışından sonra Arınç'a tepkiler gelirken Arınç son açıklamasında "78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız. Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?" ifadelerini kullandı. "Engelleri aşmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bile aşıldı. Senin partili cumhurbaşkanın var. Sen bunları kendine alıştırdın da" diyen Arınç ayrıca seçimlerin seneye yerel seçimlerle birlikte yapılmasını önerdi.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİYE DARBE TALEBİYLE ORTAYA ÇIKMIŞ OLUR, AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN

Arınç'ın gündeme damgasını vuran seçim çıkışının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar, rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Bu ülkede seçimler zamanında olacak, savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı TBMM verir. YSK böyle bir talebi dillendirirse demokrasiye darbe talebiyle ortaya çıkmış olur. Aklınızdan bile geçirmeyin."

ARINÇ: AYET-İ KERİME Mİ VAR?"

Halk TV'den gazeteci İsmail Saymaz'a verdiği demeçte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına hayret ettiğini söyleyen Arınç, "Anayasa’nın ilk dört maddesi hariç, her tarafı değişti zaten, 78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allah'tan korkun. 78’inci maddeyi meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa…"

"KAOS ORTAYA ÇIKAR"

Seçimlerin normal tarihine yetişmeyeceği görüşünü belirten Arınç, "Her tedbiri alıp “Seçimi yapabiliriz" diyorlarsa vallahi memnuniyetle, en önce ben koşarım" dedi. Arınç, Anayasa değişikliği için Mecliste uzlaşmama olmaması durumuna ilişkin ise "Yok böyle bir uzlaşma olmazsa, ne yapılabilir derseniz, kaos ortaya çıkar" değerlendirmesinde bulundu.

"2024'TE YEREL SEÇİMLERLE BİRLİKTE YAPILSIN"

Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelleri aşmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bile aşıldı. Senin partili cumhurbaşkanın var. Sen bunları kendine alıştırdın da… Efendim, savaş olmadıkça bilmem ne. Savaş mı olsun yani? Bu savaştan beter bir durum. Bu yaraların sarılmasından sonra benim tercihim, 2024 Martı’nda mahalli seçimle birlikte yapılsın. 1999’da geçirdik böyle bir şey. Geç olur diyorlarsa, yine teklifim, kasım ayı. Üçüncü tercihim, hangi tarihte anlaşırsanız, eylül olur, ağustos olur, size bırakıyorum. Ama ben haziranda olamayacağını düşünerek, bu teklifi yapıyorum."

"Sivil darbe teşebbüsü" şeklinde eleştiriler geldiğine değinen Arınç, "Aman, ne derlerse desinler. Binlerce insandan öyle teşekkürler alıyorum, onlar hiç önemli değil" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE MÜMKÜN OLMAZSA BAŞKA İMKANLAR ARANIR, SÖYLEMİŞ OLAYIM"

Muhalefetin seçimin zamanında yapılmasında üstelemesi durumunda anayasa değişikliğinin mümkün olmayacağını belirten Arınç, "Ama sonraki gelişmeler de bu yolu kapatanların üstünden olur. Ben söylemiş olayım. Bu seçim, bu şekilde yapılması mümkün halde olmazsa başka imkanlar ararlar. Bunu YSK da arar, cumhurbaşkanlığı da arar. Bir şey yaparlar yani" değerlendirmesinde bulundu.