MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Son Yaz 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'a Yağmur ve Akgün aşkı damga vuracak!

Son Yaz 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'a Yağmur ve Akgün aşkı damga vuracak!

26.03.2021 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 13. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler olacak. Son Yaz'da nefesler her şeye rağmen aşkı seçen Akgün (Alperen Duymaz) ve Yağmur (Hafsanur Sancaktutan) arasında romantik anlar yaşanacak. Sonunda aşklarını itiraf eden ikili bu kez de ilişkilerini herkesten gizlemek zorunda kalacak.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 13. bölümüyle 25 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz yeni bölümde gizli saklı buluşan çiftin romantik anları herkesin kalbini ısıtacak.

Son Yaz (3) (1)

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur.

Son Yaz _13 (7)

Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray’la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir.

Son Yaz _13 (6)

İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

Son Yaz _13 (5) (1)

Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur.

Son Yaz _13 (4)

Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

Son Yaz _13 (3)

Selim ise Akgün’le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal’i yakalar.

Son Yaz _13 (2)

Selim’in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır.

Son Yaz (2) (1)

Canan, Selim’in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.

Son Yaz (1) (1)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Arıza'da şok gerçek! "Benim hayatım yalan mıydı?"Arıza'da şok gerçek! "Benim hayatım yalan mıydı?"
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Funda Eryiğit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahneler! Ünlü oyuncular veda mı ediyor?

Teşkilat 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Nazi çetelerine karşı operasyon yapıyor!

MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen Nazi operasyonu!

Menajerimi Ara 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'da Aydan Şener ve Serdar Ortaç sürprizi!

Aydan Şener ekrana böyle dönüyor!

Arıza 28. bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ali Rıza öz annesinin kim olduğunu öğreniyor: Benim hayatım yalan mıydı?

Arıza'da şok gerçek! "Benim hayatım yalan mıydı?"

Akrep dizisine flaş transfer! Suzan Aksoy Akrep dizisine Hünkar karakteriyle katılıyor

Akrep dizisine flaş transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Melis Sezen Sadakatsiz’den ayrıldı mı? Sadakatsiz’in Derin’i neden yok?

Melis Sezen Sadakatsiz’den ayrıldı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.