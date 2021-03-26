Son Yaz 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'a Yağmur ve Akgün aşkı damga vuracak!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 13. bölümüyle 25 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz yeni bölümde gizli saklı buluşan çiftin romantik anları herkesin kalbini ısıtacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur.

Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray’la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir.

İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur.

Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

Selim ise Akgün’le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal’i yakalar.