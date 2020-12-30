Son Yaz konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Yaz nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı!

Son Yaz dizisi 1 Ocak Cuma akşamı Fox TV'de seyirci karşısına çıkacak. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara'nın (Ali Atay) hikayesi anlatılacak. Savcı Kara'nın hayatı 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alınca değişiyor.

SON YAZ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır.



Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.



Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır.

Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır.