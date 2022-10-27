Sonbahar eş anlamlısı nedir? Sonbaharın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Birleşik bir kelime olan sonbahar kelimesi Farsça "bahār" kelimesiyle Türkçe "son" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Eylül, Ekim ve Kasım aylarından oluşan sonbahar tüm dünyada yılın üçüncü mevsimini tanımlar. Birçok alanda terim anlamında da kullanılan sonbahar kelimesi mecaz anlamda da kullanılır. Sonbahar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:

Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, güz, hazan, bağ bozumu

Yaşlılık dönemi

Sonbahar kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından aynı olan kelimeler olduğundan dolayı sonbahar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük de cümle içinde aynı anlamları ifade eder. Bu kelimelerden biri de sonbahar kelimesidir. Sonbaharın eş anlamlısı cümle içinde sonbahar yerine kullanılabilir. Sonbahar sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler:

Güz

Hazan

Bağ bozumu

Güz kelimesi Eski Türkçe bir kelime olup "küz" sözcüğünden dilimize evrilmiştir. Hazan kelimesi ise Farsça kökenli bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçmiş olan bu kelime cümle içinde sonbahar yerine kullanılabilir. Hazan kelimesi ayrıca mecazen hüzün ve ayrılık mevsimi olarak da kullanılır. Bağ bozumu ise birleşik bir kelimedir ve bağda ürünün toplandığı zamanı yanı sonbaharı ifade eder.

Sonbaharın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelere birbirleri yerine kullanıldıkları için anlamdaş kelimeler de denir. Sonbahar eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: